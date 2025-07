Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio hanno ritrovato uno scooter rubato.

E’ accaduto mentre i caschi bianchi erano impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio. Durante le operazioni, infatti, hanno ricevuto dalla centrale operativa la segnalazione della presenza di un motociclo sospetto in via Licinella, nei pressi del parco pubblico adiacente alla chiesa.

All’arrivo sul posto gli agenti hanno notato che il mezzo era privo di targa di riconoscimento e documenti, così sono state avviate le procedure per risalire al proprietario tramite il numero di telaio.

Lo scooter è risultato intestato ad un uomo della provincia di Napoli che ne aveva denunciato il furto avvenuto nel mese di aprile. Dopo tutte le attività di rito il motociclo è stato riaffidato al legittimo proprietario.