Festa nella comunità di Lauria dove Rosa Cosentino ha raggiunto l’ambito traguardo del secolo di vita.

L’arzilla neo centenaria ha spento le 100 candeline in compagnia dei suoi cari, del parroco che in suo onore ha celebrato una Santa Messa e dell’Amministrazione guidata dal sindaco Gianni Pittella.

“Alla nostra concittadina Rosa Cosentino con i migliori auguri dall’Amministrazione comunale per il raggiungimento di questi splendidi 100 anni” ha affermato l’Ente che per l’occasione ha portato in omaggio alla festeggiata una targa commemorativa.

Tra gioia e sorrisi il compleanno della signora Rosa ha confermato ancora una volta che il potentino è terra di longevità grazie ai suoi ritmi lenti e allo stile di vita sano.