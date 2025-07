Importante risultato per la Gelbison.

La Società è stata inserita ai primi posti nella graduatoria della FIGC SGS per meriti sportivi e organizzativi, ottenendo così l’accesso ai prossimi Campionati Regionali Élite Under 15 e Under 17.

“Questo importante riconoscimento conferma il valore del nostro lavoro quotidiano e la qualità del progetto tecnico-educativo portato avanti con passione e competenza – è il commento della Gelbison – Un ringraziamento sincero va a tutti i responsabili, dirigenti, collaboratori, ragazzi e genitori del settore agonistico e del settore di base: questo risultato è frutto dell’impegno di tutti voi. Avanti così, con orgoglio e determinazione”.