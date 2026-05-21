Nel corso di un posto di blocco gli agenti della Polizia Municipale di Agropoli, diretti dal Comandante Maurizio Cauceglia, hanno fermato un’auto sulla Cilentana e sequestrato droga.

Gli agenti nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord hanno intimato l’alt ad un’auto con a bordo due giovani che hanno avuto un atteggiamento sospetto cercando di disfarsi della droga e insospettendo così gli agenti. Dopo la perquisizione, sono stati trovati e sequestrati alcuni grammi di hashish e cocaina.

I due sono stati segnalati al Prefetto di Salerno come assuntori e per il giovane alla guida dell’auto è scattato anche il ritiro della patente di guida.