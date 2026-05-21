Tragedia a San Pietro al Tanagro. Uomo si spara nei pressi del cimitero
Tragedia questa mattina a San Pietro al Tanagro.
Per cause da accertare un 73enne del posto si è sparato con una pistola all’interno della propria auto, nei pressi del cimitero. Scattato l’allarme, sono giunti immediatamente i sanitari del 118 ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
Presenti anche i Carabinieri del Nucleo Operativo per i rilievi e la prova dello stub per individuare polvere da sparo e i militari dell’Aliquota Radiomobile a lavoro per chiarire i motivi che hanno portato l’uomo a compiere il gesto estremo.
Attonita la comunità non appena si è diffusa la notizia.