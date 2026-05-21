Battipaglia: il 24 maggio il brillamento dell’ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale
Domenica 24 maggio a Battipaglia si svolgeranno le operazioni di brillamento dell’ordigno bellico scoperto in un’area agricola lungo via Eboli.
Con il Tavolo di Coordinamento istituito presso la Prefettura UTG di Salerno sono state definite le direttive, al fine di consentire agli specialisti del 21° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano di poter eseguire le operazioni di disinnesco e bonifica con livello di rischio zero a carico della popolazione civile.
In virtù della sicurezza urbana, si rende obbligatoria l’evacuazione totale della cosiddetta “area di rischio”, ovvero della zona posta nel raggio di km. 0+300 dal punto di rinvenimento, nel rispetto delle vigenti direttive tecniche del Ministero della Difesa.
Inoltre, è stata ordinata la chiusura al pubblico del cimitero e la sospensione di ogni attività, anche manutentiva, al suo interno, per l’intera giornata del 24 maggio.
Vige poi il divieto al transito pedonale e veicolare sull’intera “area di rischio” dalle ore 07 di domenica e sino alla cessata esigenza che sarà comunicata dal Centro Coordinamento Soccorsi, appositamente ad istituirsi presso la Prefettura UTG di Salerno.