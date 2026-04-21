E’ giunta ieri all’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, guidato dal Tenente di Vascello Samantha Losito, la segnalazione del ritrovamento di presunti ordigni bellici lunghi circa 40 centimetri a Villammare, frazione marina di Vibonati.

Il ritrovamento è avvenuto in mare e per questo motivo la Capitaneria di Porto ha ritenuto doveroso emanare un’ordinanza ai fini di sicurezza della navigazione, disciplinando temporaneamente la navigazione nello specchio d’acqua interessato.

Vengono interdetti la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e di superficie per una distanza di 50 metri dal punto di coordinate Lat. 40°04’24.30’’N – Long. 015°35’38.71’’E. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi del Codice della Navigazione.

Nei prossimi giorni interverrà il Nucleo Sminamento Difesa Anti Mezzi Insidiosi (S.D.A.I.) della Marina Militare per le operazioni di brillamento.