Ladri in azione nella notte a Roccadaspide.

Ignoti hanno preso di mira una concessionaria di auto e, approfittando del buio, sono riusciti ad agire indisturbati.

Oltre ai soldi e agli attrezzi da lavoro presenti nell’officina, i ladri sono riusciti a portare via tre vetture, una nuova e due usate: una Fiat 600, una Fiat 500 L e una Kia Picanto.

Solo questa mattina il proprietario si è accorto dell’accaduto e non ha potuto far altro che allertare i Carabinieri della locale Stazione ad intervenire. Spetterà a loro raccogliere indizi utili nel tentativo di risalire ai responsabili.