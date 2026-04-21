Si sono tenute oggi le elezioni della terza assemblea provinciale di Confesercenti a Salerno. Alla guida si conferma il presidente Raffaele Esposito e figura nel Consiglio sia provinciale che regionale anche la dottoressa Maria Antonietta Aquino di Confesercenti Vallo di Diano.

“Sono felice della riconferma del presidente Esposito – ha affermato Aquino – la sua presenza dà continuità al lavoro iniziato. Oggi abbiamo ribadito il concetto di territorio, connessione e soprattutto di ascolto. Un grandissimo in bocca al lupo per gli anni a venire, per una squadra ancor più coesa”.

Erano presenti, tra gli altri, i consiglieri regionali Vincenzo Maraio, Franco Picarone, Claudia Pecoraro e Angelica Saggese, il presidente regionale Confesercenti Vincenzo Schiavo, il segretario regionale Pasquale Giglio, il segretario nazionale Mauro Bussoni e il presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete, oltre a diversi amministratori locali della provincia di Salerno e imprese del territorio.

“Ringrazio tutti i presenti, soprattutto la numerosa presenza delle imprese del Vallo di Diano, segno tangibile del lavoro che stiamo svolgendo insieme” ha ribadito Aquino.