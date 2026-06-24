Tra il 17 e il 18 giugno i Carabinieri della Compagnia di Salerno, nel corso di servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e dei fenomeni legati allo spaccio di droga, hanno arrestato tre persone indagate a vario titolo per altrettanti differenti episodi.

A Salerno i Carabinieri della Stazione di Fratte hanno arrestato S.P. per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dei controlli sono stati scoperti circa 8 grammi di hashish e 1.500 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività illecita.

A San Mango Piemonte i militari della Stazione di San Cipriano Picentino hanno arrestato A.A., indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Aveva circa 100 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Sempre a Salerno i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato F.F.M., indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi e munizioni. Gli sono stati trovati circa 430 grammi di hashish, un bilancino di precisione, una pistola calibro 7,65 con matricola parzialmente abrasa e 79 cartucce calibro 9.

Le misure cautelari adottate sono suscettive di impugnazione e le accuse formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.