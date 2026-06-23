Dopo la denuncia da parte del Comitato Pendolari Vallo di Diano della soppressione delle partenze e degli arrivi dei treni alla stazione ferroviaria di Buccino-San Gregorio Magno l’Amministrazione comunale di Buccino ha reso noto che Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che, a causa della mancata ultimazione dei lavori relativi al secondo binario e al sovrappasso ferroviario, le fermate e le partenze ferroviarie saranno temporaneamente sostituite da un servizio di autobus sostitutivi fino al 30 settembre.

Il completamento degli interventi infrastrutturali programmati, che prevedono entro il 2027 anche la realizzazione e l’entrata in esercizio del terzo binario, e l’investimento complessivo di circa 13 milioni di euro destinato alla stazione di Buccino confermerebbero, secondo gli amministratori, l’assenza di qualsiasi intenzione di procedere alla chiusura dello scalo.

Giungono dunque da parte di RFI le rassicurazioni per i cittadini di Buccino e dei numerosi comuni limitrofi della Campania e della Basilicata che utilizzano abitualmente la stazione ferroviaria di Buccino-San Gregorio Magno, in considerazione della sua posizione strategica in prossimità di importanti arterie stradali e dei relativi svincoli.

Lo stesso Comitato Pendolari Vallo di Diano nei giorni scorsi aveva inviato una nota all’assessore ai Trasporti della Regione Campania, al Presidente della Commissione Trasporti, al Presidente della Provincia di Salerno, ai Presidenti della Comunità Montana Vallo di Diano e Tanagro-Alto e Medio Sele e ai Sindaci del territorio per segnalare le criticità riguardanti il nuovo orario ferroviario della linea Battipaglia-Potenza.