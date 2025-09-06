È stata trovata in possesso di armi e munizioni ed è stata arrestata.

È quanto successo a una 57enne di Roccadaspide, già con precedenti, quando questa mattina i Carabinieri hanno bussato alla sua porta per un controllo.

A seguito della perquisizione domiciliare sono state trovate a disposizione della donna diverse armi bianche e una pistola con matricola abrasa carica e pronta all’uso. Inoltre, sono state recuperate anche diverse decine di proiettili.

I militari dell’Arma della locale Stazione, guidati dal Maresciallo Franco Chiumiento, coordinati dalla Compagnia di Agropoli comandata dal Capitano Giuseppe Colella, hanno proceduto all’arresto della 57enne che è stata ristretta ai domiciliari.