Bici elettriche che scorrazzano a tutta velocità tra le strade, monopattini che sbucano da ogni vicolo o ingombrano i marciapiedi sono ormai una consuetudine di città e paesi del salernitano.

A Eboli sono stati attivati i controlli da parte della Polizia Municipale e dei Carabinieri per verificare il corretto utilizzo dei mezzi a due ruote. E’ risultato che alcune bici fossero truccate per aumentarne la velocità.

I proprietari dei mezzi sono stati sanzionati e gli agenti assicurano di proseguire nell’attività di controllo per garantire la sicurezza ai pedoni.