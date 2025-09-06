Agropoli: auto finisce contro un palo, feriti due uomini. Uno soccorso in eliambulanza
Grave incidente stradale questo pomeriggio ad Agropoli in via Belvedere.
Per cause da accertare il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione.
A causa delle gravi ferite riportate nell’impatto è stato necessario per uno dei due uomini a bordo l’intervento dell’eliambulanza che lo ha trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania in codice rosso.
Ferito anche l’altro uomo che viaggiava sulla Punto e che i sanitari del 118 hanno trasportato al “San Luca” per le cure necessarie.
Sul posto i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, i Carabinieri e i tecnici dell’Enel che hanno dovuto ripristinare il palo abbattuto.
L’auto coinvolta nell’incidente è stata recuperata dal Soccorso Stradale Rega di Castellabate.