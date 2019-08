Non c’è pace per i lavoratori della Treofan di Battipaglia, che, dopo la cessione alla Jindal, hanno ricevuto una proposta da parte della multinazionale indiana a lasciare l’azienda entro domani, sabato 31 agosto, in cambio di una mensilità.

Chi deciderà di restare, invece, non riceverà alcun bonus.

Una mossa che ha provocato la reazione dei sindacati che nel corso delle trattative presso le sedi istituzionali alla presenza di Confindustria avevano avanzato la proposta di corrispondere 24 mensilità ai lavoratori come incentivo all’esodo.

La richiesta non è stata accolta dall’azienda che ha concesso pochissimo tempo ai lavoratori per decidere.

“Non abbiamo bisogno della vostra elemosina – l’accorato appello dei lavoratori – rigettiamo energicamente questa proposta e vi invitiamo a venirvi a sedere di fronte a noi e a discutere con serietà e professionalità. Chiediamo a tutte le Istituzioni nazionali ed internazionali coinvolte un energico intervento e una convocazione immediata al Ministero dello Sviluppo Economico”.

– Claudia Monaco –

