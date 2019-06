Si è svolto nella mattinata di ier al MiSE (ministero dello Sviluppo Economico) il tavolo di monitoraggio sulla situazione occupazionale e produttiva del sito di Battipaglia della società Treofan Italy acquisita dalla Jindal Films Europe.

Al tavolo, presieduto dal Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial, hanno preso parte i rappresentanti della società di advising Vertus, della Regione Campania e le sigle sindacali. Durante la riunione, la società di advising ha informato di aver intrapreso l’attività di scouting per la ricerca di un partner industriale, interessato alla reindustrializzazione del sito di Battipaglia. Ad oggi sono pervenute due manifestazioni d’interesse preliminare, una delle quali appartiene allo stesso segmento produttivo.

Da parte dei lavoratori dello stabilimento, attualmente in cassa integrazione, è stata avanzata una proposta di autoimprenditorialità sotto forma di cooperativa.

“Ci troviamo in una fase preliminare in cui dobbiamo valutare se ci sono investitori – ha dichiarato Giorgio Sorial – valutazione che sarà fatta congiuntamente dalle parti presenti a questo tavolo. Una volta individuato questo potenziale acquirente il ministero sarà il luogo di confronto deputato a esaminare tutti gli elementi per favorire il rilancio del sito, tutelando le professionalità dei lavoratori coinvolti in questa vicenda”.

Il prossimo tavolo si svolgerà il 18 giugno alle ore 15.00.

– Paola Federico –