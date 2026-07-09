Danni in diversi punti della linea ferroviaria in Calabria.

E’ quanto accaduto questa mattina: alla base ci sarebbe un atto doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia a Paola, portando alla sospensione del traffico ferroviario con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza.

Sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola la circolazione, precedentemente sospesa per danni all’infrastruttura da parte di ignoti, è in graduale ripresa a seguito dell’intervento dei tecnici di RFI che hanno ripristinato la piena funzionalità delle linee.

In particolare i danni da taglio dei cavi sono stati rilevati in Calabria, sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardo, e sempre in Calabria, sulla tratta Jonica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto.