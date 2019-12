Travolto da un muletto nelle Fonderie Pisano, grave operaio

Grave incidente nella mattinata di ieri alle Fonderie Pisano. Un uomo, 61enne di Montoro, è stato investito da un muletto che trasportava materiale.

Come riporta “La Città di Salerno”, pare che l’uomo in quel momento non doveva essere in quell’area. Saranno le indagini del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti del lavoro, dell’Asl Salerno e dei Carabinieri a stabilire eventuali responsabilità anche a carico del conducente del muletto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 e sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza dell’Humanitas e i sanitari hanno valutato subito come gravi le condizioni del ferito. L’operaio infatti ha subito lo schiacciamento di una gamba e di un braccio, con fratture visibilmente esposte.

Trasferito al “Ruggi” di Salerno si è reso necessario subito un primo intervento chirurgico. Successivamente l’uomo è stato ricoverato in Rianimazione in attesa della stabilizzazione per un secondo intervento.

– Paola Federico –