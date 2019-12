Con lo spettacolo di Paolo Caiazzo prende il via, il 22 dicembre, la XXIV edizione di Teatro in Sala

Con l’appuntamento inaugurale, a Sala Consilina prende il via la rassegna nazionale Teatro in Sala che, con la stagione 2019-2020, giunge alla XXIV edizione. Domenica 22 dicembre, con inizio alle ore 18.00, presso il Teatro Comunale Mario Scarpetta, la presentazione del cartellone sarà accompagnata ed arricchita da un evento speciale, legato alla solidarietà e alla beneficenza.

Infatti, grazie alla collaborazione tra la Fondazione della Comunità Salernitana Onlus e la direzione artistica di Teatro in Sala, il momento clou sarà lo spettacolo “Non mi chiamo Tonino“, scritto, diretto e interpretato da Paolo Caiazzo, il brillante cabarettista creatore di noti personaggi televisivi e teatrali quali “Ndò” (giapponese turista in visita a Napoli), Max Playstation (33enne che impazzisce per il videogioco) e Tonino Cardamone, giovane in pensione. Di Caiazzo si ricordano le partecipazioni alle trasmissioni televisive “Quelli che il calcio“, “Bulldozer”, “Colorado Café”, “Zelig Off” ed altre ancora sulle maggiori reti nazionali.

I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti per lo spettacolo di Paolo Caiazzo e le donazioni liberali raccolte nel corso della serata saranno devoluti all’associazione “Una Speranza Onlus” di Sala Consilina affinché possa raggiungere il suo obiettivo, che è il completamento della struttura di accoglienza per persone diversamente abili in via Cappuccini Sottano. L’ulteriore obiettivo del sodalizio è quello di trasformare il Centro Diurno, già da anni gestito da “Una Speranza”, in struttura di accoglienza anche notturna.

Dunque, Teatro in Sala per la solidarietà e per un obiettivo concreto; un’ottima ragione per partecipare allo spettacolo “Non mi chiamo Tonino” di Paolo Caiazzo domenica 22 dicembre alle ore 18.00 presso il Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina.

– Paola Federico –