Per anni i richiami di sicurezza sono stati considerati un rapporto diretto tra casa costruttrice e proprietario del veicolo. Se il costruttore individuava un difetto potenzialmente pericoloso, contattava il proprietario invitandolo a portare l’auto in officina per l’intervento. Ma cosa succede quando quell’auto, nel frattempo, viene venduta? O quando il proprietario è cambiato più volte? O ancora, quando i recapiti non sono più aggiornati?

È proprio in questi casi che la catena dell’informazione rischia di interrompersi. L’emergenza legata agli airbag Takata lo ha dimostrato in modo drammatico. Milioni di veicoli prodotti negli anni passati sono stati interessati da campagne di richiamo perché il dispositivo di gonfiaggio dell’airbag, con il trascorrere del tempo e in particolari condizioni ambientali, può deteriorarsi fino a trasformarsi, in caso di incidente, in un grave pericolo per gli occupanti. Invece di proteggere, l’airbag potrebbe infatti provocare la proiezione di frammenti metallici all’interno dell’abitacolo. Si tratta di una problematica che ha assunto dimensioni mondiali e che ha portato i costruttori ad avviare campagne di richiamo senza precedenti. Il problema, però, non è solo tecnico.

Un richiamo è efficace soltanto se riesce a raggiungere chi oggi utilizza realmente quel veicolo. Ed è proprio qui che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha deciso di intervenire. Con il Decreto Direttoriale n. 229 del 2 luglio 2026 è stato infatti attribuito agli Sportelli Telematici dell’Automobilista un nuovo compito: verificare, durante specifiche pratiche automobilistiche, se il veicolo è interessato da una campagna di richiamo e, in caso positivo, informare l’acquirente prima della conclusione della formalità.

Potrebbe sembrare un semplice adempimento burocratico. In realtà rappresenta un cambio di prospettiva molto importante. Per la prima volta lo Studio di Consulenza automobilistica non viene chiamato soltanto a curare gli aspetti amministrativi del trasferimento di proprietà, ma diventa parte integrante della rete di sicurezza stradale, contribuendo a far sì che informazioni fondamentali non vadano perdute nel susseguirsi dei passaggi di proprietà.

Naturalmente lo Studio non è chiamato ad effettuare valutazioni tecniche sul veicolo né a sostituirsi all’officina della casa costruttrice. Il suo compito è diverso ma altrettanto importante: verificare, informare e documentare che l’acquirente sia stato messo a conoscenza dell’eventuale richiamo previsto dal costruttore. È una differenza sostanziale. Perché una persona informata può decidere immediatamente di effettuare l’intervento gratuito previsto dalla casa costruttrice, eliminando un potenziale rischio prima ancora di mettersi alla guida.

Questa vicenda offre anche uno spunto di riflessione più ampio. Quando si acquista un’automobile usata si pensa spesso agli aspetti economici, ai chilometri percorsi, alla carrozzeria o alla manutenzione. Oggi, però, entra a pieno titolo tra gli elementi da verificare anche la presenza di eventuali campagne di richiamo ancora aperte. La sicurezza di un veicolo, infatti, non dipende soltanto dalle sue condizioni apparenti, ma anche dall’aggiornamento degli interventi disposti dal costruttore nel corso degli anni.

È un controllo che può sembrare invisibile, ma che in alcuni casi può fare la differenza. Perché dietro una semplice pratica automobilistica può esserci qualcosa di molto più importante di un documento: la certezza che chi salirà su quell’auto sia stato messo nelle condizioni di conoscere un rischio e di eliminarlo.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi all’Agenzia Ricciardone Srl di Sala Consilina presso la sede in via Santa Maria della Misericordia o scrivere all’indirizzo agenziaricciardonesrl@gmail.com