Dal 2 agosto diventa pienamente applicabile il regolamento europeo AI Act sull’intelligenza artificiale.

Tutte le imprese, di qualsiasi dimensione e settore merceologico, oltre ai liberi professionisti che utilizzano intelligenza artificiale dovranno adeguarsi. In pratica nasce il diritto di sapere in modo chiaro se ciò con cui si interagisce, che si legge o si guarda è opera di una persona o è stato generato da un’intelligenza artificiale. Per le imprese significa rivedere schermate, messaggi vocali, interfacce e percorsi cliente.

Faidee Consulenze & Formazione, ente di formazione della Confesercenti Vallo di Diano diretto dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, organizza dei corsi per approfondire l’argomento con una prima consulenza gratuita per fare il punto della situazione seguita da uno studio approfondito per rendere le imprese e i liberi professionisti più consapevoli di un utilizzo oculato dell’AI.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0975/527277 o recarsi nella sede di Faidee nella Zona Industriale in località Sant’Antuono a Polla.

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