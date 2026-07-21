Lettera aperta del signor Bruno Cimino di Padula

Scrivo per esprimere il mio parere sulla Sanità in Basilicata, in quanto ho subito un intervento per una coxartrosi sinistra all’ospedale di Lagonegro.

Sono stato ricoverato il 1° luglio e il giorno seguente mi sono sottoposto all’intervento di sostituzione totale dell’anca presso l’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia diretta dal dottor Luigi Alagia.

L’intervento è stato perfettamente eseguito. Sono un paziente affetto dal Morbo di Parkinson, pertanto tale patologia avrebbe potuto complicare l’intervento, ma la professionalità e l’attenzione di tutto lo staff sanitario hanno fatto sì che la permanenza di alcuni giorni in reparto sia stata all’altezza di questo problema.

Mi preme dunque mettere in risalto la grande gentilezza e professionalità di tutta l’équipe di Ortopedia, ringraziare e rendere pubblico il fatto che anche nei piccoli centri ci sono professionisti all’altezza di tale compito e che sanno dare risposte adeguate a chi vi si rivolge.

– Bruno Cimino –