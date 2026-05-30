Grande risultato per l’Istituto d’Istruzione Superiore “M.T. Cicerone”, che si conferma ancora una volta punto di riferimento nell’innovazione didattica e nella transizione digitale della scuola italiana.

L’istituzione scolastica è infatti risultata destinataria di un finanziamento pari a 50.000 euro nell’ambito delle risorse previste dal PNRR per la realizzazione di percorsi formativi dedicati all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella scuola.

Un traguardo importante ottenuto grazie alla tempestività, alla competenza progettuale e alla visione strategica della Dirigente scolastica Antonella Vairo, della Vicepreside Michelina Gasaro e del docente esperto di Intelligenza Artificiale Antonio Marsicano, che hanno guidato con determinazione la candidatura dell’istituto.

I fondi sono stati attribuiti sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e inoltro delle proposte progettuali e il “Cicerone” è rientrato nella prima tranche di finanziamenti destinata ad un numero limitato di istituzioni scolastiche selezionate a livello nazionale.

Grazie a questo significativo finanziamento e alla straordinaria celerità l’istituto diventa ufficialmente snodo formativo per la transizione digitale con l’obiettivo di promuovere percorsi di formazione innovativi sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nel mondo della scuola.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta non solo per la comunità scolastica interna, ma anche per le altre scuole e istituzioni del territorio, che potranno aderire alla rete formativa e beneficiare delle attività previste favorendo così la diffusione di competenze digitali avanzate e metodologie didattiche innovative.