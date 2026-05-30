Guardia radiologica notturna negata negli ospedali di Oliveto Citra, Roccadaspide e Sapri.

Cittadinanzattiva Campania chiede al Direttore Generale dell’ASL Salerno Gennaro Sosto l’immediata riattivazione del servizio ricorrendo all’assunzione di nuovi medici radiologi dalla graduatoria attiva.

“La teleradiologia non può essere una soluzione strutturale ma uno strumento emergenziale. La teleradiologia non è sicura per i cittadini e gli operatori e contribuisce a scoraggiare i giovani medici delle altre discipline a scegliere gli ospedali delle aree interne come luogo di lavoro, preferiscono non lavorare senza l’ausilio della radiologia h24. Cittadinanzattiva Campania seguirà con grande attenzione gli sviluppi della grave problematica che interessa alcune aree interne degli ospedali della provincia di Salerno, sollecitando le istituzioni preposte a mettere in campo qualsiasi soluzione che possa determinare per gli utenti una risposta adeguata alle loro esigenze sanitarie, richiamando l’attenzione del Presidente della Giunta regionale della Campania Roberto Fico” fanno sapere.