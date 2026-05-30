La comunità di Teggiano si prepara a celebrare la festa più sentita dell’anno, un momento che unisce tutti i teggianesi, vicini e lontani nel mondo. Il sindaco Michele Di Candia e l’intera Amministrazione invitano tutti a partecipare con devozione, orgoglio e spirito di comunità ai solenni festeggiamenti in onore di San Cono, Patrono della città e della Diocesi.

Domenica 31 maggio • ore 19.00 chiusura della Novena e breve processione mariana; ore 20.30 “Raccontami”, percorso teatrale itinerante a cura di Scena Teatro

• ore 19.00 chiusura della Novena e breve processione mariana; ore 20.30 “Raccontami”, percorso teatrale itinerante a cura di Scena Teatro Lunedì 1° giugno • ore 17.30 festa dei bambini di San Cono e benedizione; ore 19.00 spettacolo per bambini a cura di Scena Teatro

• ore 17.30 festa dei bambini di San Cono e benedizione; ore 19.00 spettacolo per bambini a cura di Scena Teatro Martedì 2 giugno • ore 19.00 vespri solenni presieduti da S.E. Mons. Pasquale Cascio, a seguire processione della Reliquia di San Cono; ore 21.00 alzata della bandiera delle Nazioni in cui è presente il culto di San Cono; ore 21.30 Concerto Blu con Lalla Esposito in Piazza San Cono

• ore 19.00 vespri solenni presieduti da S.E. Mons. Pasquale Cascio, a seguire processione della Reliquia di San Cono; ore 21.00 alzata della bandiera delle Nazioni in cui è presente il culto di San Cono; ore 21.30 Concerto Blu con Lalla Esposito in Piazza San Cono Mercoledì 3 giugno Solennità di San Cono • ore 10.45 Solenne Pontificale presieduto dal Vescovo Mons. Antonio De Luca. A seguire la processione per le vie della città con omaggio floreale al Santo Patrono, offerto dalla comunità teggianese, da parte del sindaco Michele Di Candia; ore 19.00 Santa Messa Vespertina e Supplica; ore 23.30 Scena Teatro presenta Enzo Tammurriello in Piazza San Cono. A seguire spettacolo scenografico pirotecnico.

“La festa di San Cono è il cuore pulsante della nostra identità – afferma il sindaco Di Candia –. È memoria, fede, tradizione e appartenenza. Invito tutti i cittadini, e i tanti teggianesi nel mondo, a vivere insieme questi giorni con partecipazione e gratitudine, rinnovando il legame profondo che ci unisce alla nostra storia e alla nostra comunità. Un saluto speciale va ai Club San Cono nel mondo, che ogni anno mantengono vivo l’affetto per il nostro Patrono e per la nostra città, anche a migliaia di chilometri di distanza. Siamo pronti a festeggiare il nostro Santo Protettore, Patrono di Teggiano e della Diocesi. È una manifestazione che cresce sempre di più: vediamo aumentare la devozione, la partecipazione e l’emozione di chi torna appositamente dall’estero per vivere questi giorni unici”.