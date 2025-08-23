E’ stato rintracciato e fermato il compagno della 47enne Tina Sgarbini, trovata senza vita questa mattina sul pavimento della sua abitazione a Montecorvino Rovella.

La donna sarebbe vittima di femminicidio, secondo le prime ricostruzioni.

Il 36enne Christian Persico è inizialmente fuggito senza lasciar traccia, ma sembrerebbe che i suoi familiari abbiano trovato un biglietto sul quale avrebbe scritto la frase “Ho fatto una cavolata”.

Sono stati i parenti ad allertare i Carabinieri della locale Stazione che, coordinati dalla Compagnia di Battipaglia, si sono messi subito sulle sue tracce.

Il cellulare dell’uomo è stato agganciato in località Occitano. Questa sera il suo ritrovamento.

Persico è stato accompagnato presso la Stazione Carabinieri di Montecorvino Rovella per ulteriori accertamenti.

