Tragico scontro a Ravenna. Perde la vita uomo originario di Oliveto Citra

Tragedia, nel pomeriggio di oggi, a Ravenna. In un incidente stradale ha perso la vita Leone Di Lione, 40enne originario di Oliveto Citra.

Per cause in corso di accertamento, un autobus e due furgoni sono entrati in collisione nella zona artigianale di Ravenna. Il 40enne di Oliveto Citra si trovava alla guida di uno dei due furgoni.

In gravi condizioni l’uomo alla guida del secondo furgone, mentre è rimasto illeso l’autista dell’autobus, vuoto perché fuori servizio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre il corpo dalle lamiere.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla Polizia Locale.

– Paola Federico –

Foto “Ravenna Today”