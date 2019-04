Camion si scontrano sull’A2 nei pressi di Baronissi. Carico disperso sulla carreggiata, traffico in tilt

Un incidente stradale è avvenuto questa sera lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Baronissi, dove, per cause in corso di accertamento, due camion si sono scontrati per poi perdere il carico lungo la carreggiata.

Il tratto dell’A2 interessato dallo scontro in direzione Sud è rimasto bloccato per diverso tempo a causa della presenza dei mezzi pesanti e del carico in strada composto da materiali per l’agricoltura e per la semina, tra cui concimi e cannucce per diverse tonnellate.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Eboli e del Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

E’ stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco oltre che del personale dell’Anas per le operazioni di recupero del carico disperso in strada. I due conducenti fortunatamente sono rimasti illesi.

Il traffico ha subito notevoli rallentamenti per cui si è reso necessario attivare la viabilità alternativa con il coordinamento della Prefettura di Salerno.

– Chiara Di Miele –