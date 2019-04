Da Teggiano al sindacato nazionale dei pediatri di famiglia. Soddisfazione per Improta e D’Alvano

Il dottor Antonio Improta, segretario regionale Simpef (Sindacato Medici Pediatri di Famiglia per la Campania) e teggianese di adozione, è stato eletto nell’esecutivo nazionale del sindacato e nominato membro della delegazione per le trattative per gli Accordi Collettivi Nazionali in Sisac.

Anche il dottor Luigi D’Alvano, pediatra di Teggiano, è stato eletto nella stessa associazione di categoria come probiviro nazionale.

“Mi considero un pediatra di frontiera – ha affermato Improta, che lavora a Napoli nel rione Sanità dal 1984, ma da 30 anni è teggianese d’adozione – sono da sempre attento alle tematiche sociali e alle loro implicazioni sugli aspetti sanitari. Sono onorato dell’incarico che mi è stato assegnato e di poter partecipare alle trattative con Sisac per la discussione sul rinnovo degli Accordi Collettivi Nazionali per i pediatri di libera scelta. Intendo non solo partecipare a dare voce alle nuove sfide che il pediatra di famiglia deve affrontare oggi, come ad esempio le tematiche legate al mondo dell’adolescenza, al rapporto tra ambiente e salute e alla necessità di un aggiornamento continuo in linea con i cambiamenti della nostra professione, che devono avere risposte concrete e immediate all’interno dei contratti nazionali, ma anche rappresentare le esigenze non solo della mia regione, ma di tutto il Sud“.

– Chiara Di Miele –