Tragico schianto in scooter. 16enne perde la vita a Salerno

Un tragico schianto in scooter questa notte ha strappato la vita ad un 16enne a Salerno. Il drammatico incidente è avvenuto lungo via Benedetto Croce, l’arteria che conduce a Vietri sul Mare.

Per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto, Vittorio Senatore, originario di Cetara, stava facendo rientro a casa in compagnia di un amico, in sella con lui sullo scooter. Ha improvvisamente perso il controllo del mezzo andando a sbattere.

I sanitari del 118, prontamente intervenuti per soccorrerlo, lo hanno trasportato all’ospedale “Ruggi”, ma qui a nulla sono valsi i tentativi dei medici di rianimarlo. Il giovane ha perso la vita a causa della gravità delle ferite riportate nell’impatto.

Anche il ragazzo che viaggiava in sella con lui è stato condotto in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

– Chiara Di Miele –