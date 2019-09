“Rete Oncologica Campana, mettiamo da parte la politica” – Lettera aperta del dottor Aldo Rescinito

Lettera aperta alla redazione del dottor Aldo Rescinito

Gent.ma Redazione di Ondanews,

almeno per una volta lasciamo da parte la politica e diamo il giusto significato ai risultati!

Solo oggi prendo visione di un vostro articolo del 29 agosto che inizia con un durissimo attacco da parte del sindaco di Roscigno Pino Palmieri alle “… scelte scellerate del Governatore De Luca, il quale, dopo aver deciso di inserire nella Rete Oncologica Campana la Clinica Cobellis, come unico riferimento a sud della provincia di Salerno, a discapito degli ospedali pubblici…”.

Ritengo doveroso, come cittadino del Vallo di Diano e come Direttore Sanitario della Struttura Sanitaria citata, chiarire a Pino Palmieri, nella speranza che la sua non sia malafede ma solo disinformazione, le motivazioni per cui la Clinica Cobellis è l’unica Struttura Ospedaliera Polispecialistica Privata Accreditata ad essere stata inserita nella Rete Oncologica a sud della provincia di Salerno.

Infatti, fra le 22 Strutture Sanitarie, pubbliche e private, inserite nella rete oncologica di tutta la Regione, la Clinica Cobellis, solamente grazie al numero dei casi trattati chirurgicamente per anno di riferimento, è stata individuata come Centro Oncologico di Riferimento per la terapia dei tumori del colon retto, pancreas, mammella e prostata. Tutto questo nell’assoluto rispetto dei contenuti normativi del D.C.A. n.98/2016 e del D.C.A. n. 59/2019 che probabilmente Pino Palmieri non ha avuto modo di leggere.

Comunque tutto questo consentirà ancora di più alla popolazione del vasto territorio a sud della provincia (Cilento, Alburni, Golfo di Policastro e Vallo di Diano), lontana dagli altri Centri Oncologici regionali e nazionali, di poter ricevere sul posto risposte sanitarie adeguate e multidisciplinari.

Per cui, almeno per una volta, lasciamo perdere la politica e diamo merito ai fatti concreti!

– Dottor Aldo Rescinito –