Anche Vittorio Ardovino, giovane e talentuoso ballerino di Atena Lucana, ha potuto godere degli scroscianti applausi riservati al nuovo tour di “Notre Dame de Paris“, che ha preso il via venerdì sera in una gremita Arena di Pesaro.

Il musical dei record, le cui musiche sono curate da Riccardo Cocciante, ad ottobre sarà anche all’Arena di Verona e le date, così come quelle di Pesaro, fanno già registrare il sold out. Nei panni di Quasimodo il cantante Giò Di Tonno con Lorenzo Campani nel secondo cast, in quelli di Esmeralda la vincitrice di “The Voice” Elhaida Dani e Federica Callori e Tania Tuccinardi nel secondo cast.

Vittorio, che è stato apprezzato e amato dal pubblico del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione nel talent “Amici” di Maria De Filippi, ad agosto ha iniziato a prepararsi per il tour di “Notre Dame de Paris” che si presenta al pubblico con una compagnia in parte rinnovata.

Il sacrificio unito all’amore per la danza contraddistinguono anche questa ennesima esperienza per il giovane talento valdianese e grande è la soddisfazione dei genitori che lo sostengono in tutti gli impegni sul palcoscenico. Dal 4 all’8 dicembre, inoltre, Vittorio si esibirà a Napoli nel corso della tappa del musical più vicina a casa sua.

– Chiara Di Miele –