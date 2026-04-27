Dramma nella notte sulla SS18 “Cilentana” nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord.

Una donna georgiana è stata investita lungo l’arteria stradale da un’auto il cui conducente si è fermato a prestare soccorso.

I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli che hanno dato il via alle indagini del caso che stanno ricostruendo l’esatta dinamica di quello che è accaduto.