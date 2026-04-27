Una vera e propria bomba ecologica è stata individuata lungo la fascia costiera di Marina di Eboli, in località Campolongo, e sull’Aversana dove le Guardie Ambientali ANPANA hanno condotto un’operazione di controllo e bonifica del territorio.

La zona, caratterizzata da pinete e spiagge libere, è stata oggetto di sopralluoghi da parte delle Guardie Ecozoofile, che hanno individuato diversi siti di microdiscariche e discariche abusive di rifiuti speciali e pneumatici.

L’area, situata vicino alla Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro, è nota per episodi di degrado ambientale e rappresenta un grave pericolo per l’ecosistema e la salute pubblica. Gli ignoti responsabili dello smaltimento illegale di rifiuti rischiano il ritiro della patente e severe sanzioni penali, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

Le autorità competenti sono state immediatamente allertate e sono in corso verifiche e indagini per individuare i responsabili.

Le Guardie Ecozoofile ANPANA invitano i cittadini a segnalare eventuali episodi di degrado ambientale e a collaborare per tutelare il territorio.