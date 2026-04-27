Il Comune di Sala Consilina, La Cantina delle Arti e il Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” si preparano per il secondo anno consecutivo ad ospitare un evento unico che celebrerà la passione per il teatro, la creatività e l’impegno degli studenti.

Grazie alla collaborazione tra questi importanti partner, in particolar modo il Sindaco Domenico Cartolano, la Dirigente scolastica Antonella Vairo e il Maestro Enzo D’Arco, Direttore artistico del Festival, nasce il Festival Nazionale di Teatro/Scuola “Mythikòn Teatro Classico” Città di Sala Consilina, giunto alla seconda edizione dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, che si terrà il 21, 22 e 23 maggio presso il Teatro comunale “Mario Scarpetta”.

Il Festival vedrà protagonisti gli studenti di varie scuole provenienti da diverse città d’Italia, che attraverso una serie di spettacoli daranno vita a meravigliose reinterpretazioni dei classici greci, dalla commedia alla tragedia. In scena il Liceo “Parmenide” di Vallo della Lucania con “Edipo, il cammino della tragedia”, il Gruppo teatrale “Oltres Teatro” di Frattamaggiore con “Antigone”, il Gruppo teatrale “Indaco” di Roma con “Odìssea – Studio per un’Odissèa femmina”, il Liceo “Telesia” di Telese con “Le Donne al Parlamento 2.0”, il Liceo “T.L. Caro” di Sarno con “Medea, un tradimento di coscienze” e il Liceo “G. Salvemini” di Bari con “Le Baccanti”.

Al termine dei tre giorni del Festival verrà decretato lo spettacolo vincitore, proclamato dalla giuria composta dagli studenti del Liceo Classico Cicerone. A chiudere il Festival saranno gli studenti padroni di casa e fuori concorso che porteranno in scena lo spettacolo “Lisistrata” di Aristofane, nella riduzione drammaturgica e regia del Maestro Enzo D’Arco che, insieme alla Tutor Paola D’Angelo, ha curato il laboratorio teatrale del Liceo Classico Cicerone, denominato “Il nostro Teatro Classico”.

Il Festival sarà per tutti un’importante occasione di crescita: l’organizzazione di questo evento sta impegnando gran parte degli studenti del Liceo Cicerone ormai da tempo, sviluppando in loro abilità legate alla gestione del progetto, alla cura dei dettagli dell’evento e alla sua promozione grazie ai percorsi di FSL (Formazione, Scuola, Lavoro), tenuti da La Cantina delle Arti. Durante i tre giorni del Festival gli studenti avranno anche il compito di accogliere i ragazzi delle altre scuole, avendo la possibilità di socializzare e di condividere bei momenti. Sarà un’esperienza indimenticabile.

Il Festival Nazionale di Teatro/Scuola non è solo un evento per celebrare il talento dei giovani attori ma sarà un’opportunità per tutta la comunità di Sala Consilina e del Vallo di Diano per vivere l’emozione del teatro classico in chiave moderna.