Dopo un’ordinanza emessa dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gaetano Paolino oggi si è proceduto allo sgombero coatto di un fabbricato situato all’incrocio tra via Poseidonia e via Da Verrazzano a Capaccio.

L’immobile, parte del patrimonio indisponibile dell’Ente dal 28 dicembre 2021 a seguito di confisca alla criminalità organizzata, era occupato abusivamente da un cittadino di nazionalità marocchina, già denunciato nei giorni scorsi per l’occupazione abusiva e anche per inottemperanza all’ordine di rilascio.

L’intervento è stato effettuato dalla Polizia Locale con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo. Hanno collaborato attivamente anche il personale Socio Assistenziale del Comune e i sanitari del 118. All’interno dell’edificio è stato accertato un totale degrado igienico-sanitario, incompatibile con la civile abitazione.

È stato rilevato un allaccio abusivo alla rete elettrica. Una squadra tecnica dell’Enel è intervenuta per il distacco e la messa in sicurezza dell’impianto.

L’uomo è stato nuovamente denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato di energia elettrica, che si aggiunge ai reati di occupazione abusiva e mancata esecuzione di un ordine legalmente dato .

L’area esterna e il fabbricato sono stati messi in sicurezza. L’Amministrazione avvierà ora l’iter per la riqualificazione dell’immobile, che sarà destinato a progetti di utilità sociale, trasformando un simbolo di degrado in una risorsa per i cittadini.