Scontro tra auto sulla SS19 a Montesano Scalo. Due feriti in ospedale
Momenti di paura questa sera lungo la SS 19 Nazionale a Montesano Scalo, nei pressi dell’incrocio.
Per cause da accertare una Volvo guidata da un uomo di Padula e una BMW con a bordo un giovane di Buonabitacolo si sono scontrate.
Nell’impatto i due conducenti sono rimasti feriti e si è reso necessario il trasportato all’ospedale di Polla per le cure.
Presenti sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Sala Consilina e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.