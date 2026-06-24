Postiglione piange Alessandro Villano, morto in seguito ad un incidente stradale in provincia di Asti.

Il 33enne nella notte tra il 21 e il 22 giugno era a bordo della sua Alfa Romeo Mito quando ne ha perso il controllo finendo in un terreno adiacente alla carreggiata nel tratto che da Castell’Alfero conduce in direzione di Montiglio.

I sanitari del 118 lo hanno immediatamente trasportato all’ospedale “Cardinal Massaia” di Asti dove è stato ricoverato in Rianimazione a causa dei traumi riportati. Proprio qui il suo cuore ha cessato di battere nonostante gli sforzi dei medici di salvargli la vita.

Alessandro era molto conosciuto nel suo piccolo paese degli Alburni, dove vivono la madre e un fratello, e da un po’ di anni era domiciliato a Tonco, nell’astigiano, dove lavorava con il padre.

“In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con sincera partecipazione alla sua famiglia, agli amici e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e volergli bene – è il messaggio di cordoglio del sindaco di Postiglione Carmine Cennamo e dell’intera Amministrazione comunale – La perdita di una giovane vita lascia un vuoto profondo che colpisce e addolora l’intera comunità postiglionese. In segno di rispetto e di vicinanza alla famiglia, sarà disposto il lutto cittadino nel giorno delle esequie. Alle famiglie Villano e Caggiano giungano le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza. Postiglione si raccoglie nel silenzio e nella preghiera, condividendo il dolore di questa grave perdita”.