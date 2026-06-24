Ieri sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio lungo la fascia costiera della S.P. 175 Litoranea nei comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano, Battipaglia ed Eboli, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa disposte dal Questore di Salerno.

L’operazione, condivisa dal Prefetto nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata coordinata dalla Polizia di Stato con il Reparto Prevenzione Crimine Campania, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.

I controlli sono stati finalizzati al contrasto della prostituzione, dello spaccio di stupefacenti e di altri fenomeni di criminalità predatoria.

Sono state identificate numerose persone e controllati diversi veicoli. L’azione di prevenzione ha consentito l’adozione di 6 provvedimenti di allontanamento nei confronti di persone dedite alla prostituzione lungo la fascia costiera. In particolare, a Salerno sono stati notificati 4 ordini di allontanamento a due cittadine rumene e a due cittadini brasiliani.

Analoghi provvedimenti sono stati adottati nei confronti di una rumena controllata a Battipaglia e di un’ucraina individuata nel territorio di Pontecagnano Faiano. A queste ultime sono state elevate le sanzioni amministrative in applicazione della normativa vigente e dei regolamenti comunali.

La Polizia di Stato proseguirà l’attività di monitoraggio e controllo del territorio attraverso servizi interforze, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e garantire il rispetto della legalità a tutela della collettività.