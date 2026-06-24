Durante lo scorso fine settimana la Polizia di Stato, con la Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, insieme alla Polizia Locale di Salerno ha svolto una serie di controlli negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande presenti in città.

L’attività ispettiva è stata finalizzata alla verifica della regolarità delle autorizzazioni amministrative, al controllo del rispetto della normativa in materia di emissioni sonore e alla prevenzione della somministrazione di alcolici ai minorenni.

Sono stati controllati tre esercizi e per due di essi sono in corso approfondimenti amministrativi volti ad accertare la piena regolarità dei titoli autorizzativi. Nel terzo, invece, i poliziotti hanno accertato la somministrazione di una bevanda alcolica a una persona in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol. Il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre l’avventore è stato sanzionato per essersi trovato in un luogo pubblico in stato di ubriachezza.

L’attività rientra nel più ampio piano di controlli predisposto per garantire il rispetto della normativa di settore, la tutela della sicurezza urbana e la salvaguardia della salute pubblica, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni connessi all’abuso di alcolici e alla corretta gestione delle attività di somministrazione.