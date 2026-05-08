La Polizia di Stato, con il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha eseguito il rimpatrio di due marocchini irregolari sul territorio nazionale, accompagnati all’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino e imbarcati sul volo Roma – Casablanca.

Il primo straniero il 5 maggio ha ricevuto il provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Salerno e, nel corso degli ulteriori accertamenti effettuati, sono emersi a suo carico numerosi precedenti penali, tra cui una condanna definitiva in materia di stupefacenti.

Il secondo marocchino, invece, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione dopo un controllo effettuato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Salerno. Dalle indagini è emersa a suo carico una segnalazione Schengen per inammissibilità sul territorio nazionale, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dalle Autorità francesi per reati connessi agli stupefacenti.

Al termine delle procedure di rito entrambi gli stranieri sono stati accompagnati a Fiumicino e rimpatriati nel Paese di origine.