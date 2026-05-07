Regala l’Azalea della Ricerca e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne.

Domenica 10 maggio, nel giorno della Festa della mamma, migliaia di volontarie e volontari AIRC ti aspettano in piazza per distribuire l’Azalea della Ricerca in cambio di un contributo minimo di 18 euro.

Questa iniziativa ha consentito ad AIRC di raccogliere fondi per la ricerca sui tumori che colpiscono le donne ed è diventata occasione per promuovere l’importanza della prevenzione e raccontare i più importanti traguardi raggiunti dalla ricerca oncologica. È anche grazie ad AIRC e ai costanti progressi della ricerca che oggi in Italia 2 donne su 3 che si ammalano di tumore sono vive a cinque anni dalla diagnosi.

Scopri nella mappa dove trovare nel Vallo di Diano le piante per dare il tuo contributo concreto alla ricerca sui tumori che colpiscono le donne.

L’Azalea sarà disponibile anche su Amazon con una donazione minima di 22 euro, inclusi i costi di spedizione.