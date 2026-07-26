Drammatico incidente in moto questo pomeriggio sulla Statale Cilentana all’interno della galleria di Pattano.

Per cause da accertare l’impatto ha coinvolto una moto su cui viaggiavano il 62enne di Eboli Luigi Viscovo e sua moglie e un’automobile.

La coppia in sella è stata sbalzata sull’asfalto e purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, ha perso la vita nonostante tutti gli sforzi dei sanitari del 118 giunti in soccorso.

La donna, gravemente ferita, è stata trasportata in ospedale.

Presenti per le operazioni di soccorso i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania, insieme agli agenti della Polizia Stradale per i rilievi che saranno necessari a ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente che lascia sangue sulla Cilentana, arteria particolarmente trafficata soprattutto nel periodo estivo.

La Statale è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.