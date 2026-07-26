Trovato senza vita sotto il viadotto Gatto a Salerno, nella zona di Porta Ovest.

Il drammatico episodio si è verificato oggi in via Ligea.

Sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato per ricostruire con precisione l’accaduto, risalire all’identità dell’uomo trovato esanime e capire se sia precipitato dal viadotto.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni passanti che si sono accorti della presenza del cadavere.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.