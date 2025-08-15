Tragedia stamani lungo la variante alla Strada Statale 18 Cilentana, nei pressi di Policastro Bussentino.

Un uomo di 65 anni, originario di Benevento, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 9:30.

Il 65enne era in sella a uno scooter insieme a una donna, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Il tutto è avvenuto nei pressi dello svincolo per immettersi sulla variante alla Strada Statale 517 Bussentina.

Il corpo del centauro è stato ritrovato a diversi metri di distanza dal punto d’impatto. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 New Geo: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La donna che viaggiava con lui, invece, è stata trasportata in ospedale con ferite non gravi.

Sul luogo dell’incidente, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Stradale di Sapri, coordinati dall’Ispettore Silvio Riccio. I poliziotti stanno verificando la dinamica esatta dell’incidente e accertando se altri veicoli siano stati coinvolti.

Il sinistro è avvenuto in un tratto di strada già noto per la sua pericolosità.