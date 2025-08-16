Ferragosto in provincia di Salerno è stato caratterizzato da un rafforzamento dei controlli da parte dei Carabinieri, con particolare attenzione rivolta alla città di Sapri e al Golfo di Policastro. L’operazione si inserisce nel piano di sicurezza predisposto a livello provinciale e coordinato dal Comandante Filippo Melchiorre, in linea con le direttive del Prefetto Francesco Esposito.

Anche nel Golfo di Policastro e a Sapri, in particolare, sono stati messi in campo servizi straordinari di vigilanza, con pattuglie dedicate alla prevenzione di incidenti e reati predatori, oltre al controllo della circolazione stradale. Il comandante della locale Compagnia, il Capitano Francesco Fedocci ha spiegato che, già dalla serata della vigilia di Ferragosto, è stato attivato un dispositivo rinforzato che ha visto impegnate sei auto di servizio. Le verifiche si sono concentrate nei pressi dei locali maggiormente frequentati, con l’uso di etilometri e posti di controllo lungo le principali arterie.

Il bilancio delle prime ore è stato considerato positivo. È stato registrato un solo caso di guida in stato di ebbrezza, sanzionato esclusivamente in via amministrativa, poiché il tasso alcolemico del conducente non ha superato la soglia penale. Secondo l’analisi del comandante, questo dato rappresenta un segnale incoraggiante: sembra infatti che la consapevolezza sull’importanza di non mettersi alla guida dopo aver bevuto stia aumentando.

Oltre ai controlli legati alla sicurezza stradale, l’attenzione si è concentrata anche sulla prevenzione dei fenomeni di microcriminalità, in particolare lungo le aree costiere più affollate da turisti. Le pattuglie hanno presidiato i punti strategici della città, con verifiche mirate per scoraggiare scippi, furti e altri reati predatori che nei periodi di grande affluenza tendono a moltiplicarsi.

Il rafforzamento delle attività di sorveglianza rientra in un programma più ampio che interessa l’intera provincia, dalla Costiera Amalfitana al Cilento, ma a Sapri l’impegno delle Forze dell’Ordine ha assunto un valore particolare, sia per la forte presenza di visitatori, sia per la necessità di garantire un Ferragosto sereno a residenti e turisti.

Il dispositivo straordinario proseguirà anche nei giorni successivi, fino al termine del week-end, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione e prevenire episodi che possano compromettere la sicurezza pubblica. Nella giornata di ieri, complessivamente, sono state controllati 40 veicoli e 88 persone ed elevate sanzioni per guida in stato di ebbrezza.

“Il primo bilancio – ha sottolineato il comandante Fedocci – rientra nel trend già registrato durante l’estate, con risultati nel complesso positivi e con un calo degli episodi legati all’abuso di alcol alla guida. Un dato, questo, che conferma l’efficacia delle campagne di prevenzione e della presenza costante delle pattuglie sul territorio”.