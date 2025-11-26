Tragico incidente in moto. Al via il processo per l’omicidio stradale di Fabio Cafaro di Auletta
Ha preso il via al Tribunale di Salerno il processo che vede imputato un uomo di Campagna accusato di omicidio stradale aggravato in seguito all’incidente in cui morì il 29enne originario di Auletta Fabio Cafaro.
Lo scontro tra l’auto dell’imputato e la moto di Cafaro si verificò il 5 giugno del 2023 a Quadrivio di Campagna.
Secondo l’accusa l’imputato si sarebbe messo alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze psicotrope e avrebbe svoltato improvvisamente coinvolgendo nell’impatto la moto in sella alla quale viaggiava la vittima. Cafaro, trasportato in codice rosso in ospedale, perse la vita dopo un mese dal ricovero. I suoi familiari si sono costituiti parte civile.
Nel corso dell’udienza la difesa ha chiesto la riqualificazione del reato in omicidio stradale semplice, mentre la pubblica accusa e gli avvocati di parte civile hanno richiesto il rigetto.
Prossimo appuntamento in aula il 25 marzo 2026 quando verranno ascoltati dal giudice alcuni testimoni.
6/7/2023 – Ferito in un incidente in moto a Campagna. Non ce l’ha fatta Fabio Cafaro, originario di Auletta