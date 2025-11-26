Soddisfazione per la candidata alle Elezioni Regionali Federica Mignoli, di Polla, con la Lega per Cirielli.

Con 1707 preferenze Mignoli ha inteso “ringraziare una ad una le persone che hanno creduto in me, che mi hanno dato fiducia, che hanno creduto nel mio percorso e nel mio progetto politico. Non era semplice, lo sapevo, però io ci ho creduto fin dall’inizio, mi sono messa in gioco, ci ho messo la faccia e sono stata premiata con un bel risultato”.

Federica Mignoli ha infatti ottenuto 388 voti a Polla, 108 a Caggiano, 31 a Pertosa, 32 ad Atena Lucana, 16 ad Auletta, 39 a Salerno, 22 a Teggiano, 16 a Buonabitacolo, 32 a Sant’Arsenio, 96 a Roccagloriosa, 22 a Campagna, 63 a Sapri e 13 a San Pietro al Tanagro.

“Sono soddisfatta anche – ha proseguito – di aver dato il mio contributo per l’elezione dell’amico Mimì Minella che presto sarà in Consiglio regionale. Questo è solo l’inizio di un percorso che vede al centro il mio territorio. Io sono qui e resterò qui a disposizione di voi cittadini per recepire le istanze e cercare di risolverle in maniera concreta, perché a prescindere dal risultato personale restano i riferimenti e i contatti di persone influenti che possono darci risposte chiare”.