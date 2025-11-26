Rammarico a Sala Consilina per il danneggiamento della “cassetta di ascolto” del Forum dei Giovani installata e inaugurata solo poche settimane fa per il supporto psicologico anonimo.

“Scriviamo oggi con profondo dispiacere e rabbia per denunciare un gesto vile e irrispettoso – affermano in una nota i componenti del Forum -. Ci siamo esposti in primis con professionisti e professioniste nel corso dei mesi, credendo nel supporto e nella crescita del territorio. Ebbene, un atto di vandalismo ha colpito proprio queste cassette”.

Profonda la delusione dei giovani per la violenta risposta a un’attività di supporto, perché rappresenta non solo distruzione, ma un chiaro segno di menefreghismo e noncuranza che si impegnano a combattere ogni giorno.

“Questo gesto ci amareggia, ma ci dà una certezza: la strada è quella giusta. Le nostre azioni stanno infastidendo chi desidera una Sala Consilina incivile, spaventata e anarchica. Questo ci spinge a perseguire con maggiore, inesorabile determinazione il nostro obiettivo: contrastare questi atti meschini e supportare le loro vittime. Non ci fermeremo!” proseguono.

Grazie alle telecamere presenti nell’area si sta già procedendo alle verifiche necessarie per identificare il responsabile.