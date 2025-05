Sono ore di immenso dolore a Battipaglia per la tragica scomparsa di Luigi Savo, morto in seguito ad un incidente stradale lungo l’A2 tra Eboli e Campagna.

Il 28enne era in sella alla sua Kawasaki, quando per cause da accertare, ne ha perso il controllo finendo rovinosamente sull’asfalto. Luigi era in compagnia di altri centauri per trascorrere una giornata fatta di sorrisi e spensieratezza che però si è trasformata in tragedia. A lanciare l’allarme sono stati proprio gli amici ma quando sono giunti i sanitari del Vopi sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sconvolto l’intero rione Belvedere dove viveva il giovane, conosciuto e benvoluto da tutti. Diversi i messaggi di cordoglio giunti non appena si è diffusa la triste notizia.

Continuano le indagini da parte della Polizia Stradale per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La salma del 28enne è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

